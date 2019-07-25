55 مليار درهم صفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات

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أشار تقرير «إرنست ويونج» (EY) لأنشطة الاندماج والاستحواذ، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نمواً في قيمة الصفقات المعلنة خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 220,8%، لتصل إلى 115,5 مليار دولار مقارنة مع 36.0 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018. إلا أن حجم الصفقات تراجع في النصف الأول من العام بنسبة 10,7% مسجلاً 216 صفقة مقابل 242 صفقة في الفترة نفسها من العام السابق.

وكانت أكبر صفقة خلال النصف الأول من العام هي موافقة «أرامكو» السعودية الاستحواذ على 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 69,1 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من 2019، شاركت مؤسسات مملوكة لحكومات في 55 صفقة، أي ما يمثل 25% من إجمالي الصفقات المعلنة، وبقيمة بلغت 104,5 مليار دولار، أي بما يعادل 90% من إجمالي قيمة الصفقات، منها صفقات ضخمة بمشاركة «أرامكو» السعودية، و«أدنوك»، وجهاز أبوظبي للاستثمار.

سجل النصف الأول من عام 2019 تراجعاً في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 40 صفقة بقيمة 15.1 مليار دولار (55.41 مليار درهم) مقارنة مع 69 صفقة بقيمة 12.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018.

وكان قطاع النفط والغاز الأعلى استهدافاً بالنسبة لنشاط الصفقات الواردة إلى المنطقة، حيث سجل صفقات بقيمة 10.8 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2019، سجل قطاع الكيماويات أعلى الصفقات من حيث القيمة بواقع 69.3 مليار دولار، بفضل صفقة «أرامكو» السعودية و«سابك»، وتلاه قطاع النفط والغاز بقيمة 14.2 مليار دولار.