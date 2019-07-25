350 مليون درهم مبيعات 17 مركز تسوق خلال 3 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



خلال موسم مفاجآت صيف دبي لعام 2019، حققت حملة «تسوق، اربح وانطلق» التي أطلقتها مجموعة مراكز التسوق في دبي موسماً جيداً لجميع مراكز التسوق المشاركة، ومن المتوقع أن تسجل الأيام القليلة المقبلة نمواً كبيراً في نسبة المبيعات. يحصل كل متسوق على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة تمنحهم فرصة للفوز بسيارة «إنفينيتي Q30» كل أسبوع حتى 3 أغسطس 2019. وقد شهدت الحملة حتى الآن فوز 4 فائزين محظوظين من جنسيات مختلفة. ولا تزال هناك فرصة لاثنين من المتسوقين للفوز بسيارة جديدة.

قال فيشال مهاجات، مدير «دبي أوتلت مول»: «يعد مفاجآت صيف دبي الحدث الأكثر شعبية خلال العام، و«دبي أوتلت مول» هو وجهة التسوق المفضلة للمقيمين والسائحين على حد سواء. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات بين 30% إلى 90% على أكثر من 1200 علامة تجارية على مدار السنة. حيث سنقدم لزوّار المول باقة متنوعة من العروض والأنشطة الترفيهية العائلية. وبالتالي نعزز تجربة التسوق لدينا. الفائز الأول في هذا الموسم من «دبي أوتلت مول» والذي حصل على سيارة إنفينيتي Q30 الفاخرة«.

وقالت ماريسا كاستيلو، الفائزة في السحب الأسبوعي الرابع: «لقد غمرتني السعادة وعجزت عن الكلام عندما تلقيت مكالمة مجموعة مراكز التسوق في دبي. اعتقدت في البداية أنها مزحة وأخذت بعض الوقت لأدرك أن هذا ليس حلماً. أنا وزوجي متحمسون حقاً لتجربة السيارة الجديدة والذهاب بها في رحلة. أود أن أشكر مجموعة مراكز التسوق في دبي، مركز برجمان، و»إنفينيتي» على هذه المفاجأة الرائعة».

لا يزال صيف دبي حافلاً بمزيد من المفاجآت تشمل الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي تنشر البهجة والسرور في أنحاء دبي.

ومن أبرز الفعاليات والأنشطة والعروض المتاحة خلال عطلة نهاية الأسبوع الخامس (25 27 يوليو):



الترفيه



* كوميديا في «جي بي آر»

يعود العرض الكوميدي المضحك الذي يقدمه الممثل البريطاني جيسون مانفورد، إلى دبي في جولة «مادل كلاس» ليقدم عرضاً واحداً في تمام الساعة 9 مساء يوم 25 يوليو، في فندق موفنبيك «جي بي آر».

* فرقة العدالة في سيتي سنتر مردف

يستضيف سيتي سنتر مردف، فرقة العدالة في الجاليريا المركزية من الآن وحتى 3 أغسطس. ويمكن لزوار المركز الحصول على بطاقة للعب عند إنفاق 250 درهماً في المحلات التجارية، أو 150 درهماً في أي من المطاعم والمقاهي.

* حفل فورت نايت الصيفي في فستيفال سيتي مول

يستضيف دبي فيستيفال سيتي مول «حفل فورت نايت الصيفي»، لمدة 10 أيام بالتعاون مع PS4، وذلك للاحتفال بإطلاق الموسم العاشر من هذه اللعبة الشعبية. ويمكن للزوار لقاء شخصيات اللعبة والمشاركة في مجموعة من التحديات، والتنافس مع عدد من صناع المحتوى في الشرق الأوسط، في الفترة من 25 يوليو وحتى 3 أغسطس.

* موسيقى الستينات على متن سفينة كوين إليزابيث 2

يمكن للزوار الاستمتاع بأنغام الستينات مع فرقة «ذا ريڤولڤرز» على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، والتي ستؤدي أغنيات لعدد من أشهر الفرق في تاريخ الموسيقى، مثل «ذا كينكس» و«ذا بيتلز» و«ذا هو» و«رولينج ستونز»، و«سبنسر دايفس جروب»، وذلك يومي 24 و25 أغسطس من الساعة 8 مساء وحتى 10 ليلاً. تبدأ أسعار التذاكر من 180 درهماً.

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المغامرات



* جولة في سماء دبي بأسعار خاصة

تقدم «هيلوكوبتر توور دبي»، عرضاً خاصاً على جولات الطائرة المروحية، لمنح الزوار فرصة مشاهدة أهم معالم دبي خلال جولة في سماء المدينة، حيث يبلغ السعر 1315 درهماً للشخص الواحد عند مشاركة الجولة مع ركاب آخرين.

* 65000 كائن بحري بانتظاركم في ذا لوست تشامبرز

يمكن للزوار استكشاف آثار مدينة أتلانتس الأسطورية في حوض ذا لوست تشامبرز المائي؛ أكبر حوض للأسماك في دبي، والذي يضم 65000 كائن بحري مثل أسماك القرش وأسماك «ستنجراي»، وقنديل البحر وغيرها. ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات الحصول على تذكرة الدخول بسعر 64 درهماً، فيما تتوفر التذاكر للزوار بسعر 86 درهماً.

* مغامرة صحراوية مع ديزرت سفاري دبي

بإمكان الزوار الاستمتاع بمغامرة رائعة في صحراء دبي مع «ديزرت سفاري دبي»، حيث يمكنك الانطلاق في مغامرة شائقة على الكثبان الرملية على متن مركبة دفع رباعي، ثم الاستمتاع بأمسية رائعة في الصحراء بسعر 49 درهماً فقط.

العروض الترويجية

* مفاجآت في دبي مول

زوّار دبي مول على موعد مع مزيد من المفاجآت، حيث تم وضع خمسة أكشاك للهواتف في أرجاء المول، وعند سماع رنين الهاتف في أي كشك، يمكن لأي شخص الرد على المكالمة والإجابة عن السؤال المطروح لفرصة الفوز بجوائز فورية.

وتستمر مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرين حتى 3 أغسطس، وتسهم المفاجآت في جعل دبي الوجهة الأمثل لجميع أفراد الأسرة خلال الصيف، وذلك من خلال تقويم حافل بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي برعاية بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد.