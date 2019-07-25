25 % من قادة الأعمال في الإمارات واثقون بأمنهم الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أشارت دراسة حديثة لشركة «في إم وير» بالشراكة مع «فوربس إنسايتس» إلى أن 25% من قادة الأعمال فقط في الإمارات واثقون بأمنهم الإلكتروني الحالي.

وأشار 90% من قادة الأعمال والمتخصصين في أمن المعلومات في الإمارات إلى أن الحلول الأمنية المستخدمة في مؤسساتهم قديمة، ويفوق هذا الرقم المعدل العام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والذي بلغ 76%، ومع ذلك أشار 50% من المستطلعة آراؤهم في الإمارات إلى حصولهم على أدوات أمنية جديدة خلال السنة الماضية استجابة للقضايا الأمنية المحتملة، وتعدّ هذه النسبة أعلى من النسبة المسجلة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والبالغة 42%.

وبحسب الدراسة، يخطط أكثر من نصف المستطلعين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (54%) إلى إنفاق المزيد على كشف وتحديد التهديدات الأمنية.