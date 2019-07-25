شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نفط صينية تعلق أعمالها على الحدود بين أوغندا والكونغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق فرع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في أوغندا، أعمال الشركة بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب تفشي فيروس «إيبولا».

وقالت أمينة بوكينيا، المتحدثة باسم المؤسسة التي تعد أكبر شركة للنفط في الصين، لوكالة أنباء «بلومبيرج» قولها عبر الهاتف من كمبالا، أمس الأربعاء، إنه جرى هذا الأسبوع سحب العمال من حقل كينج فيشر النفطي الذي يقع على شواطئ بحيرة البرت، التي تطل عليها الدولتان.

وأضافت أن الشركة ستنتظر لحين إعلان السلطات خلو البلاد من «إيبولا»، قبل استئناف العمل. (د ب ا)

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