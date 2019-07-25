شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستهدف المصدرون الدول الحبيسة فى أفريقيا لزيادة الصادرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى المصدرون المصريون للدخول بقوة للأسواق الأفريقية فى الفترة المقبلة، لكن الوصول للدول الحبيسة فى القارة السمراء يعتبر عائق أمام الصادرات، نتيجة عدم القدرة للوصول بالصادرات لهذه الدول، بسبب مشكلات النقل واللوجستيات وغيرها.

فى هذا الإطار، قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن غرفة الملابس تستهدف الأسواق فى الدول الأفريقية، خاصة وأن تركيز المصدرين حاليا على الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن التركيز على السوق الأفريقى كأحد أهم الأسواق المستهدفة الفترة المقبلة، إذ تم تنظيم زيارتين إلى كينيا للوصول إلى 5 أسواق حبيسة عن طريق السوق الكينى.

وكشف أن استهداف أسواق أفريقيا سيكون فى البداية عبر 6 دول من بينها بوروندى وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، مشيرا إلى فتح قنوات اتصال مع التجار والمشترين فى هذه الدول، وتم دعوة مشترين من أكثر من دول أفريقية إلى معرض كايرو فاشون والذى نظمته مصر فى مارس 2019.

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يشار إلى أن الدول الحبيسة، هى تلك الدول التى يصعب الوصول إليها بسبب ظروفها الجغرافية، وهناك 16 دولة حبيسة فى القارة السمراء وهى" بوتسوانا ، بوركينا فاسو ، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد إثيوبيا، ملاوي، مالي، النيجر ، رواندا، جنوب السودان، أوغندا ، زامبيا ، زمبابوي".

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

كما شمل البرنامج الجديد، نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة حتى نهاية العام.