شكرا لقرائتكم خبر عن خبير :مشاركة المطورون فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى يقضى على ظاهرة الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، فى إنتاج وحدات إسكان اجتماعى فى التوقيت الحالى "أمر هام"، فى إطار تنامى الاحتياجات ووجود شريحة كبيرة من العملاء لا يلبى القطاع الخاص مطالبها فى ضوء ارتفاعات الأسعار الاخيرة.

وأشار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن السوق يمتلك العديد من الشركات صاحبة الخبرات الناجحة فى التعاون مع الدولة، لإنتاج وحدات سكنية على مستوى عال؛ من الجودة بأسعار تلائم الشريحة الأكبر من المواطنين.

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وأضاف فكرى، أن وجود المطورين وإنتاج وحدات سكنية بسعر لايتخطى الـ 400 ألف جنيه للوحدة سيخفف من قوائم الانتظار التى دائما ما تتواجد نتيجة قيام الدولة منفردة بتحمل عبء إنتاج تلك الوحدات وسيسهم دخول المطورين فى الإسراع من تلبية احتياجات شريحة الطلب الأكبر من المواطنين.

وأوضح أن الوفرة فى المعروض من الوحدات أمر مطلوب فى ضوء الاحتياجات الحالية والمتراكمة، والمستقبلية، فعدد الزيجات السنوية حوالى 950 ألف زيجة النسبة الأكبر منها تتطلب وحدات سكن اجتماعى ومتوسط .

وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المطورين والعمل جنباً الى جنب مع الدولة بنفس المستوى السعرى للوحدات وجودة أعلى سيحقق التنافسية والإبداع، بحيث تلتزم الشركات بتطوير المواصفات الداخلية للتنفيذ وتصميم الواجهات بما يحقق قيمة مضافة للمشروعات والسوق، ويسهم فى توفير وحدات بأعلى جودة ممكنة لإستقطاب العملاء.