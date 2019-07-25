شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور سكان العالم منذ 1960فى7 معلومات..زاد من 3 لـ7.6 مليار مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نصف القرن الماضي نموا هائلا في عدد سكان العالم، بجانب الزيادة الكبيرة سنويا، بحسب البنك الدولى، تعرف على تطور السكان فى 7 معلومات :

1 - في عام 1960، بلغ العدد 3 مليارات نسمة.

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2 - بحلول عام 1987، كان العدد قد تجاوز 5 مليارات خلال أقل من ثلاثة عقود.

3 - بحلول عام 2018، زاد العدد إلى 7.6 مليار نسمة.

4 - منذ عام 1960، حدث أكبر نمو نسبي في أفريقيا زاد سكانها من 227 مليون في 1960 إلى مليار عام 2018.

5 – ارتفع سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 105 ملايين إلى 449 مليون نسمة.

6 - من المتوقع أن يستمر سكان العالم في النمو حتى يبلغ عددهم عشرة مليارات بحلول عام 2050.

7 - من المتوقع أن يزيد عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء بمقدار الضعف بحلول عام 2050.