شكرا لقرائتكم خبر عن "تقديم خدمة مباشرة للمواطن"..أهم شروط منح جائزة التميز للوحدات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط، 4 شروط لمنح جائزة التميز للوحدات الحكومية فى مجال تقديم الخدمات، وجاء أبرز تلك الشروط أن تكون الوحدة داخل الوزارة أو الجهة الحكومية، تقدم خدمة مباشرة للمواطنين أو المستثمرين.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، تمثلت باقى الشروط فى:

1- أن تكون الوحدة/ الجهة منوطة بتقديم خدمة حكومية.

2- ألا يقل عدد العاملين بالوحدة عن 3 أفراد.

3- أن تكون الوحدة الحكومية ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

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وفى السياق ذاته، ولكن على مستوى جائزة المؤسسات الحكومية المتميزة، حددت وزارة التخطيط شرطين للتقدم إلى تلك الجائزة، تمثلت فى: "أن تكون المؤسسة حكومية مصرية، وأن تكون ضمن الفئات المحددة بالجائزة".

وكانت وزارة التخطيط، قد أعنلت أن إعلان النتيجة النهائية والحفل الختامى لجائزة التميز الحكومى الممنوحة على مستوى فئات متنوعة، سيتم خلال أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فعاليات التقييم والمستمرة حاليا حتى 28 يوليو الجارى.

وأكدت الوزارة أن جائزة التميز الحكومى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى الوصول لجهاز إدارى كفء فعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى من جائزة مصر للتميز الحكومى، يتمثل فى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين والمؤسسات الحكومية.

يشار إلى أن فئات جائزة التميز الحكومى تتمثل فى: "جوائز التميز المؤسسى والتى تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، هذا بالإضافة إلى جوائز التميز الفردى والتى تشمل جائزة القيادات المتميزة وجائزة الابتكار والابداع".