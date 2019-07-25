شكرا لقرائتكم خبر عن "البرج سكان" أحدث مركز أشعة في مصر و امتداد "لمعامل البرج" العريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حضور لفيف من كبار اطباء العيادات و الشركات في مصر , عقد مركز "البرج سكان" مؤتمرًا ، قدمه الدكتور أحمد وفائي، أستاذ االاشعة بالقصر العيني، جامعة القاهرة وزميل الكلية البريطانية لأطباء الأشعة، بصفته مدير مركز البرج سكان؛ يستعرض فيه رؤية ورسالة المركز وكذلك الوسائل المستخدمة والخدمات في مجال الأشعة.

واستطلع المركز آراء بعض الأساتذة الاطباء عن آلية عمل المركز وجودتها، حيث قال الدكتور باسم أيوب، أستاذ جراحة المخ و الأعصاب بالقصر العيني، أن تعامله مع "البرج سكان" كان اختيارًا سديدًا، لما له من تقارير عالية الدقة والانضباط في مواعيد تسليمها وكذلك حسن معاملة المرضى.

كما أشاد الدكتور علاء نوح، أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي، بجامعة المنوفية، بالأجهزة والوسائل التكنولوجية الموجودة بالمركز مثل:

MRI, CT, X-RAY, GAMMA CAMERA، لكونها أفضل أجهزة في هذا المجال، وقد استطاع البرج سكان جمعها في مكانٍ واحد.

وأوضح الدكتور نبيل عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أنه تابع عمل المركز منذ لحظة انطلاقه الأولى، حيث كانت آراء المرضى عن المركز جيدة من حيث المعاملة والأسعار مقارنة بالمراكز الأخرى، وكذلك جودة التقارير التي قُدمت له والتي ساعدته في التشخيص الصحيح للمرضى.

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فيما أضاف الدكتور هاني وليام، استشاري علاج الأورام، أن "البرج سكان" يستخدم وسائل تكنولوجية أعدّتها شركة “Siemens” بدقة عالية ساهمت في التشخيص السليم في مجال الأورام.

وذكرت الدكتورة منى الحسيني، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن تزامن السرعة والدقة هو ما يميز مركز "البرج سكان" عن باقي المراكز.

الجدير بالذكر ان مركز "البرج سكان" للأشعة تم افتتاحه في اكتوبر العام الماضي بخطة طموحه في الانتشار بالجمهوريه و قد تم اعداده بأحدث التقنيات و التكنولوجيا المستخدمة في مجال الأشعة من كبرى الشركات في العالم .كذلك يتوافر به:

• مكان مخصص لكبار الزوار

• توافر خدمة التخدير (عند احتياجها)

• خدمات الاستفسارات و الحجز ذلك عن طريق الرقم المختصر 19911

• حجز الزيارات المنزلية لأشعات الX-RAY و الDoppler و الUrtla Sound

كما يتيح تسليم التقارير بالمنزل ، من خلال اي فرع من فروع معامل البرج ، عبر خدمة الرسائل النصية SMS أو عن طريق الموقع : www.alborgscan.com , علما بان المركزمفتوح طوال ايام الاسبوع بالدور الثاني ببرج الاطباء 55 ش عبد المنعم رياض بالمهندسين .