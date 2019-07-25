شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 1% رغم تراجع كبير في المخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء، لتفشل في استقاء دعم دائم من انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية مع تخوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي على النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.18 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 55.88 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، تحول عقد أقرب استحقاق لخام برنت ليصبح بخصم سعري عن عقد ثاني أقرب استحقاق، وذلك للمرة الأولى منذ مارس آذار. وتدهورت الثقة في سوق النفط وسط قلق المستثمرين من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يضعف الطلب على النفط.

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وعلى صعيد المعروض، بحثت السعودية والكويت عضوا أوبك استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم.

كانت أسعار النفط ارتفعت بادئ الأمر بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وتراجعت المخزونات 10.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 يوليو تموز بينما توقع المحللون انخفاضها أربعة ملايين برميل.