شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ربط حقل بلطيم جنوب غرب على الإنتاج قبل نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول إن شركة بتروبل إحدى شركات قطاع البترول تستهدف ربط حقل بلطيم جنوب غرب على الإنتاج قبل نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن الطاقة الإنتاجية للحقل ستصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا غاز يوميا قبل نهاية العام الجارى.

يذكر أن حقل بلطيم جنوب غرب يقع فى البحر المتوسط على مسافة 12 كيلو متر من الشاطئ فى الجهة المقابلة لحقول أبو ماضى ويتضمن الحقل 6 أبار سيتم وضعهم على الإنتاج تباعا وتصل تكلفة حفر البئر الواحد لحوالي 14 مليون دولار.