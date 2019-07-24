شكرا لقرائتكم تراجع في قيمة الأسهم البحرينية بـ42 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 20:48

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاربعاء) تراجعه لليوم الرابع على التوالي، بعد أن أنهى جلسة اليوم على خسارة 0.43 في المئة تعادل 6.60 نقطة، هبوطا الى 1515.70 نقطة في مقابل 15220.30 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 13.3 في المئة، في المقابل واصل مؤشر البحرين الاسلامي ارتفاعه لليوم الثاني كاسبا 0.02 نقطة الى 765.58 مقابل 765.56 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.99 في المئة.



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وحققت بورصة البحرين ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 5.14 مليون سهم في مقابل 3.17 مليون اليوم السابق بنسبة 62 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 914 ألف دينار في مقابل 1.24 مليون اليوم السابق بنسبة 26 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 88 صفقة بتراجع 1.12 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.52 بليون دينار بخسارة 42 مليون نسبتها 0.44 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 7 شركات أخرى، واستقرت 3 شركات.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 410 ألاف دينار بحريني، شكلت 45 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.67 مليون سهم، نفذت من خلال 43 صفقة.

وحل سهم الأهلي المتحد في صدارة الاسهم بقيمة متداولة 291 ألف دينار، شكلت 32 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 858 ألف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 251 ألف دينار نسبتها 27 في المئة، من تداول 2.7 مليون سهم.