شكرا لقرائتكم 13 في المئة تراجع عدد الصفقات في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 16:59

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الاربعاء) تراجعا في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 13 في المئة الى 3550 صفقة في مقابل 4067 صفقة، بينما سجلت 48 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 21 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة أخرى، واستقرت 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 580 بليون ريال بزيادة 2.5 بليون نستبها 0.44 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 8 في المئة الى 176 مليون ريال في مقابل 162 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 9 في المئة الى 56 مليون سهم، في مقابل 51 مليونا.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع محدود بعد تراجعه في جلسة أمس، وصعد في جلسة اليوم 0.37 في المئة، تعادل 39 نقطة، وصولا الى 10550 نقطة في مقابل 10511 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.43 في المئة.

وخالف قطاع النقل اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره 0.94 في المئة، الى 2612 نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع 0.87 في المئة الى 937 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.63 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الخدمات 0.57 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر زيادة 0.37 في المئة، تلاه مؤشر المصارف الصاعد 0.34 في المئة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.33 في المئة، ثم مؤشر العقارات بزيادة 0.18 في المئة، وسجل مؤشر التأمين أقل زيادة 0.15 في المئة.