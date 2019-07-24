شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 16:55

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) ارتفاعا في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب جيدة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6663 نقطة بزيادة 23 نقطة نسبتها 0.34 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة 0.52 في تعادل 25 نقطة الى 4836 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.39 في المئة الى 6047 نقطة.



Advertisements

وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 7 في المئة الى 23 مليون دينار في مقابل 21 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 5808 صفقات بزيادة 7 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 14 في المئة الى 109 ملايين سهم في مقابل 96 مليوناً.

وعاود سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 3.1 مليون دينار ، ارتفع سعره خلالها 0.52 في المئة الى 776 فلسا، من تداول 4.06 مليون سهم، نفذت من خلال 318 صفقة.

وجاء سهم جي اف اتش الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2 في المئة، وصولاً إلى 72 فلساً، من تداول 101 الف سهم، قيمتها 7.1 ألف دينار نفذت من خلال 9 صفقات.

وحقق سهم القرين أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.57 في المئة، هبوطا إلى 351 فلسا، من تداول 83 ألف سهم، قيمتها 29 ألف دينار، جاءت من خلال 16 صفقة.