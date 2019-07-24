شكرا لقرائتكم هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقاً لنقل تقنيات "هايبرلوب" إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 12:29

وقعت هيئة المدن الاقتصادية اتفاق تعاون مع شركة فيرجن "هايبرلوب وان"، لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مركزاً للتميّز عالمي المعايير يضم مضمار اختبار موسّع خاص بنظام النقل عالي السرعة "هايبرلوب"، ومركزاً للأبحاث والتطوير، وورشة لإنتاج عربات "هايبرلوب ".



وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال زيارة وفد من الهيئة، برئاسة أمينها العام مهند هلال أول من أمس (الاثنين)، مبنى الابتكار التابع لـ"فيرجن هايبرلوب وان"، في مدينة لوس أنجليس .

وسيتم من خلال دراسة الجدوى بحث فرص التطوير المشترك لتقنيات محددة فيما يتعلق بأنظمة نقل "هايبرلوب" القابلة للتسويق التجاري على نطاق واسع، وتطوير خبرات السعوديين في هذا المجال، وستساعد الدراسة كذلك في تأسيس سلسلة إمداد لنظام "هايبرلوب" وتسريع عجلة تأسيس مجمعات الابتكار في المملكة.

ومن المتوقع أن يُسهم مركز التميز لنظام "هايبرلوب" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في استحداث ستة آلاف فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة .

وقال هلال: "نسعى في هيئة المدن الاقتصادية إلى البحث عن فرص شراكات استراتيجية ومبادرات تمكن مدننا الاقتصادية من الإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030"، مؤكداً أن الاتفاق مع "فيرجن هايبرلوب وان" لاستكشاف إمكانية تطوير تقنيتها الجديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل "خطوة هامة ضمن مسيرتنا لتحقيق المهمّة الموكلة إلينا، وفي حال تجسيده على أرض الواقع؛ فإن مركز التميز سيحفّز على تطوير قطاع نقل محلي يقوم على نظام هايبرلوب، ما سيسرّع من عملية التطوير الحضري والنمو الاقتصادي، وسيخلق فرص وظيفية للشباب السعودي ويسهم في إثراء المحتوى المحلي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"فيرجن هايبرلوب وان" جاي والدر: "أكدت المملكة ريادتها من خلال مبادراتها لتطوير حلول تحدث تغييرات جذرية وتواكب رؤية المملكة 2030"، مبيناً أن نظام "هايبرلوب" يمكن أن يدعم جهود المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للنقل، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في نمو قوة عاملة على أسس المعرفة والإبداع".

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وأضاف: "أتطلع للتعاون مع شركائنا الطموحين في المملكة لتحويل هذه التقنية إلى حل متكامل لنقل الركاب والبضائع ".

بدوره، أبدى المدير العام لتطوير وجذب الاستثمار في الهيئة سلطان معصوم، رغبة هيئة المدن الاقتصادية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة، لتحفيز الأعمال في المدن الاقتصادية، مواكبةً لاستراتيجية المملكة للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية .

وقام وفد الهيئة خلال الجولة بزيارة مبنى الابتكار التابع لشركة "فيرجن هايبرلوب وان" في لوس أنجليس، تعرّف من خلالها على ابتكارات تقنية، ومنها مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغنطيسي، ونظام الرفع المغنطيسي الدوار وغيرها.

وفي ديفلوب موقع الاختبارات المتكامل التابع للشركة في صحراء نيفادا، قام الوفد بزيارة غرفة التحكم وغيرها من المرافق، وجال في المركز المفتوح لاختبار الدفع .

يُذكر أن نظام النقل "هايبرلوب"، الذي يتم تطويره في المقر الرئيس للشركة في لوس أنجليس، يتيح نقل المسافرين والبضائع بسرعات تصل إلى سرعة الطائرات على الأرض، بالاستفادة من تقنيات الرفع المغنطيسي والتفريغ الهوائي.

وتعد "فيرجن هايبرلوب وان" شركة رائدة في تطوير نظام "هايبرلوب" المتكامل، وحققت خطوات كبيرة في تطوير هذه التقنية خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع توافرها للتشغيل التجاري لعملائها من الحكومات في المستقبل القريب.