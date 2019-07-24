شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هيئة تنمية الصادرات يبحث مع مؤسسة فرنسية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الهيئة العامة لتنمية الصادرات، برئاسة السفير خالد يوسف، رئيس الهيئة مؤسسةBusiness France ،المعنية بتنمية الصادرات لبحث سبل التعاون مع الحكومة الفرنسية فى مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأثرها على تنمية الصادرات.

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8مليار جنيه، تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8مليار جنيه، لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10%و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

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ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير،إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة.

ووضع البرنامج الجديد شرطا للاستفادة من تلك الحوافز وهو ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% كحد أدنى، من أجل تعميق التصنيع المحلي.