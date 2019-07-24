شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: الدول النامية تحتاج من 640 مليار لـ2.7 تريليون دولار لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صادر عن البنك الدولى، إلى أن البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ستحتاج إلى ما يتراوح بين 640 مليار دولار و2.7 تريليون دولار من الاستثمارات سنويا لتحقيق أهدافها الإنمائية بحلول عام 2030.

وعلاوة على ذلك، قد يساعد اتباع سياسات حصيفة فى الإنفاق الحكومي البلدان في التغلُّب على تباطؤ النشاط الاقتصادي.

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وأفاد التقرير: لقد هبط عدد البلدان منخفضة الدخل منذ عام 2001 من 64 بلدا إلى 34 بلدا في 2019، وذلك بفضل انتهاء الصراعات في عدة بلدان، وتخفيف الديون، والتكامل التجاري مع بلدان أكبر وأكثر حيوية ونشاطا من الناحية الاقتصادية.

لكن التحديات التي تواجهها البلدان منخفضة الدخل الباقية أشد من تلك التي تعرضت لها البلدان التي ارتقت في مستوى الدخل ، لافتا أن الكثير من البلدان منخفضة الدخل اليوم بدأت من مستويات دخل ضعيفة للغاية.

علاوةً على ذلك، فإن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل اليوم تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ومعظمها محرومة من حيث الموقع الجغرافي إما لأنها منعزلة أو غير ساحلية.