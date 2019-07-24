شكرا لقرائتكم خبر عن Bloomberg: رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها.. هواوي تحقق نمو 30% في إيراداتها في النصف الأول من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما نقلته وكالة Reuters الإخبارية عن وكالة Bloomberg العالمية، فإن هواوي حققت معدل نمو بلغ 30% في ايراداتها في النصف الأول من عام 2019بعد أن نجح فريق مختص من هواوي في ابرام عقود توريد مع شركات محلية وعالمية من أجل استمرارية عملية الإنتاج رغم القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية لشركة هواوي.





وذكر موقع Bloomberg، أن هواويحققت نموا في الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري بلغ 30% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، لكن النمو تباطأ في الربع الثاني من 2019، حيث أن الإيرادات كانت قد سجلت نموا نسبته 39% في الربع الأول من 2019.

كما ذكر موقع Bloomberg ايضاً، أن هواوي استطاعت أن تعزز معدل نموها بقوة عن طريق تأمين عقود لتوريد معدات الاتصال الخاصة بشبكات الجيل الخامس. قالت هواوي انها كافأت عدد من موظفيها الذين عملوا على تعزيز نمو الشركة بالرغم من الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على هواوي.