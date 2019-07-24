شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: ليس لنا علاقة بأزمة سفر مصريين للحج بتأشيرة الفعالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة شركات السياحة أنها لم تتلق أيه شكاوى أو بيانات تكشف عن وجود شركات سياحية لها علاقة بسفر مصريين للحج بتأشيرة الفعالية، الخاصة بحضور الفعاليات الترفيهية فى جدة، مؤكدة أنه في حال ثبوت ضلوع أى شركة فى هذا الأمر، فان هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، حيث إن السياحة هي الجهة الوحيدة التى تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين.

وقالت الغرفة إنها ترفض الزج بشركات السياحة في هذه الكارثة التى تمس المواطنين البسطاء واستغلال المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين على منظومة العمل السياحي والغير خاضعين لرقابة وزارة السياحة لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم من أركان الأسلام.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الفئة استغلت ثغرة قيام السلطات السعودية بأصدار تلك التآشيرات بغرض السياحة وقامت بإيهام المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيداً عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية.

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وتوضح الغرفة أنها قامت ولسنوات متتالية بعمل حملات إعلامية مكثفة في كافة وسائل الإعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء.

وتشير الغرفة إلى أن جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها أمام المواطنين وتعلم أيضاً بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة، وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص، وتطالب الغرفة أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات الغير مرخصة سياحياً والسماسرة بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين.

وأهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تماماً عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذه الرحلات.