شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر فوق 62.92، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، بينما تتواجد أهدافنا الإيجابية الرئيسية عند 64.35 ثم 65.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.70 والمقاومة 65.92

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد