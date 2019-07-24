شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال محصوراً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 56.15 والمقاومة، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتم تأكيد اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي