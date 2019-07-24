شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بتقديم التداولات الإيجابية ليخترق مستوى 16.50، بانتظار تأكيد الاختراق والثبات فوق هذا المستوى لتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 17.30، في حين سيبقى الاتجاه الصاعد المتوقع فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 16.00 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.30 والمقاومة 16.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد