شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية ليقترب من خط الاتجاه الصاعد، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 1450.00 كهدف رئيسي أول، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1410.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1410.00 والمقاومة 1440.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد