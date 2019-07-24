شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً طفيفاً لكنه لا يزال دون مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستويات 1.2400 ثم 1.2300 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون 1.2530.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2340 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط