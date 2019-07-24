شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.1180، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.1100 وتمتد إلى 1.1000 بعد كسر المستوى السابق.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط