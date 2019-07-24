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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية– تحليل -24-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة متصديا بذلك لسلبية مؤشر ستوكاستيك بثباته فوق الدعم المستقر عند 2.6200, نتوقع تشكيل السعر لتداولات جانبية إضافية لحين تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف الإيجابية بتجاوزه لمستوى 2.7400 والاندفاع مباشرة نحو الهدف الأول المستقر عند 2.8400.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6500 و 2.7400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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