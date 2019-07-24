الاقتصاد

سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية– تحليل -24-7-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية– تحليل -24-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة متصديا بذلك لسلبية مؤشر ستوكاستيك بثباته فوق الدعم المستقر عند 2.6200, نتوقع تشكيل السعر لتداولات جانبية إضافية لحين تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف الإيجابية بتجاوزه لمستوى 2.7400 والاندفاع مباشرة نحو الهدف الأول المستقر عند 2.8400.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6500 و 2.7400

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية– تحليل -24-7-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا