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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يزحف بشكل صاعد– تحليل - 24-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس زحف إيجابي واضح مسجلا بذلك مستوى 856.5 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد, كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يزيد بدوره من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو المقاومة الممتدة نحو 875.00.
نلاحظ من الرسم المرفق تمركز المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة المستهدفة حاليا, ليدعونا ذلك لمراقبة تصرف السعر في حال تحقيقه للهدف المنتظر وانتظار الإغلاق اليومي التالي لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع ما بين 840.00 و 875.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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