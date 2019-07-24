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شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الباوند مقابل الين- تحليل - 24-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكن سعر الزوج بالخروج عن المسار الجانبي بتذبذبه المتكرر ضمن المحاور المتمثلة بالمقاومة المستقرة حاليا حول 135.00 بينما يمتد الدعم نحو مستوى 133.75, لذلك سنبقى على الحياد لنراقب تصرف السعر ولننتظر تجاوزه لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نكرر مجددا إلى أن اختراق السعر للمقاومة الحالية سيفتح الباب أمامه لتشكيل هجوم صاعد قد يدفع به لاستهداف مستوى 137.60 و 138.50 على التوالي, أما كسر مستوى الدعم سيعزز السيناريو الهابط لنتوقع انجذابه بذلك نحو 133.15 و 132.55.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 133.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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