شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة سلبية- تحليل - 24-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه سلبية محاولا بذلك تعزيز السيناريو الهابط بتسلله دون مستوى 121.00 وتسجيله للهدف الأول المستقر عند 120.60, نذكر بأن الثبات العام ضمن محاور القناة الهابطة سيزيد من فرص اكتسابه للعزم السلبي ليسهل ذلك محاولة الوصول قريبا نحو الأهداف الإضافية والتي تتمثل بمستوى 119.60 و 118.40 على التوالي.

إضافة إلى ما سبق, نلاحظ محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليزيد بدوره من الضغوط السلبية ليفتح الباب أمام السعر لاكتساب عزم سلبي إضافي تأكيدا لمحاولة الوصول نحو الأهداف السلبية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.00 و 119.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط