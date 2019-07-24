شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و 440 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبى لتدريب العاملين بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف اتحاد الغرف السياحية، تدريب 36 ألف عامل بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة على مدار ثلاث سنوات، وذلك من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للإتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.

وأكد الاتحاد أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ إبريل الماضى، حيث سيبلغ إجمالى المتدربين على مدار العام 12 ألف فى كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.

وكان اتحاد الغرف السياحية قد قام فى يناير 2016، بتقديم عرضه المالى لتنفيذ أحد المشروعات التدريبية بتمويل أوروبى، وفى أكتوبر من العام نفسه تم توقيع عقد المشروع ومدته 36 شهرا، وتم تعيين مدير المشروع واستكمال الهيكل الوظيفى ووضع خطة تدريبية ومراجعة المناهج الدراسية والمواد التدريبية.