شكرا لقرائتكم خبر عن بنين وجيبوتى ورواندا تنضم لعضوية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ثلاث دول إفريقية جديدة هى رواندا وبنين وجيبوتى انضمامها لعضوية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك متعدد الجنسيات والذى عقد فى مدينة لكسمبورج.

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وقال دانى ألكسندر نائب مدير البنك فى تصريحات نقلتها صحيفة "نيو تايمز" الرواندية المحلية: "إننا شغوفون بالعمل مع بنين وجيبوتى ورواندا من أجل دعم مسارها التنموى على مدار السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بانضمام رواندا وبنين وجيبوتى يرتفع عدد الدول الأعضاء فى البنك إلى 100 عضو، مضيفة أنه فى ديسمبر الماضى انضم لعضوية البنك من قارة أفريقيا ست دول من بينها المغرب والجزائر وغانا وتوجو.

يذكر أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية تأسس بإشراف الصين عام 2014 دعما للتنمية فى الدول الآسيوية والتكامل الاقتصادى الإقليمى فى إطار تلبية احتياجات الدول فى مجال البنية التحتية وسرعان ما حقق نجاحا هائلا ووسع نشاطه على الصعيد الدولي.