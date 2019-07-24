شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-7-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، فى أول جلسة بعد عطلة ثورة 23 يوليو.

بى أى جى للتجارة والاستثمارقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى 10 آلاف جنيه، على شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. بى أى جى للتجارة والاستثمارقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى 10 آلاف جنيه، على شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة نايل سيتى للاستثمار بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

وقررت أيضا منح شركتى مصر جنوب إفريقيا للاتصالات وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، منح الشركة مهلة 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة القيد لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو على أن يعاد عرض موقف الشركة التى لم تلتزم بقرار لجنة القيد.

القوائم الماليةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 94 لسنة 2019، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. القوائم الماليةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 94 لسنة 2019، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتنص المادة الأولى على مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019 إلى 25 أغسطس المقبل. الوطنية لمنتجات الذرةأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن آخر ميعاد لتسجيل أوامر البيع والشراء للشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بسوق الصفقات الخاصة هو غداً الخميس، لشطب أسهم الشركة من البورصة شطباً اختيارياً. الوطنية لمنتجات الذرةأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن آخر ميعاد لتسجيل أوامر البيع والشراء للشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بسوق الصفقات الخاصة هو غداً الخميس، لشطب أسهم الشركة من البورصة شطباً اختيارياً.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول اليوم الخميس، وحتى نهاية جلسة تداول 25 يوليو الجارى، لتسجيل أوامر البيع والشراء لسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك بسعر 61.69 جنيه للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 25 يوليو على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وطالبت أيضاً، جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت يوم 3 يوليو الماضى، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 3 يوليو، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

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جلوبال تيلكومأعلنت شركة جلوبال تيلكوم، عن موافقة مجلس الإدارة على التقرير الصادر من المستشار المالى المستقل-جرانت ثورنتون مصر- الخاص بتقييم عرض شركة فيون لشراء جميع الأصول الجوهرية العاملة لجى تى أتش، وعرض الشراء الإجبارى، وكذلك تقرير التأكد المحدود المستقل الصادر من مراقب الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز عن تلك الدراسة، كما أعلنت التوصية الإيجابية لمجلس الإدارة لتقديمها إلى المساهمين فيما يتعلق بعرض شركة فيون. جلوبال تيلكومأعلنت شركة جلوبال تيلكوم، عن موافقة مجلس الإدارة على التقرير الصادر من المستشار المالى المستقل-جرانت ثورنتون مصر- الخاص بتقييم عرض شركة فيون لشراء جميع الأصول الجوهرية العاملة لجى تى أتش، وعرض الشراء الإجبارى، وكذلك تقرير التأكد المحدود المستقل الصادر من مراقب الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز عن تلك الدراسة، كما أعلنت التوصية الإيجابية لمجلس الإدارة لتقديمها إلى المساهمين فيما يتعلق بعرض شركة فيون.

وحددت شركة جرانت ثورنتون مصر، القيمة العادلة لشركة جلوبال تيلكوم القابضة، بمبلغ 23.3 مليار جنيه موزعة على 4.7 مليار سهم، وبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 4.93 جنيه.

وتضم أصول شركة جلوبال تيلكوم، كلا من تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة بنسبة قدرها 85% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة غير مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافى التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60%، وطريقة مضاعفة قيمة الشركة لصافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال الشركات المدرجة المشابهة ومضاعف قيمة الشركة، وفقاً للاستحواذات السابقة للشركات المشابهة بنسبة 20% لكل منهما.

ثانياً: أومنيوم تيلكوم الجزائر: تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة نسبة قدرها 45.5% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافى التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60% وطريقة مضاعف قيمة الشركة لصافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال خلال الشركات المدرجة المشابهة ومضاعف قيمة الشركة، وفقاً للاستحواذات السابقة للشركات المشابهة بنسبة 20% لكل منهما.

ثالثا شركة بنجلاليك: تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة نسبة قدرها 100% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافى التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60% وطريقة مضاعف قيمة الشركة لصافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال خلال الشركات المدرجة المشابهة ومضاعف قيمة الشركة، وفقاً للاستحواذات السابقة للشركات المشابهة بنسبة 20% لكل منهما.

رابعاً شركة موبيليك ميكروفاينانس: تمتلك شركة جلوبال تيلكوم القابضة نسبة قدرها 100% من إجمالى أسهم الشركة بطريقة مباشرة، وتم تقييم الشركة وفقاً للمتوسط المرجح لطريقة خصم صافة التدفقات النقدية الحرة للشركة بنسبة 60% وطريقة مضاعف القيمة الربحية من خلال الشركات المدرجة المشابهة.





البورصة تخسر 432 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، فى أول جلسة بعد عطلة ثورة 23 يوليو، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 432 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 728.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.9 مليون ورقة مالية بقيمة 575.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.8 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.41%، والعرب على 10.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.91%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 63 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 17.1 مليون جنيه، 54.3 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16962 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.