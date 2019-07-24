شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بدوى: المؤتمر العالمى لاتصالات الراديو يصدر معايير ترددات G5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو بدوى، رئيس المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر، إن المؤتمر يبحث كل السياسات والقضايا الخاصة بالطيف الترددى المطلوب لخدمات الاتصالات، ومنها تحديد معايير الترددات الخاصة بالجيل الخامس للمحمول 5G و التعريف العلمى لها وما يتعلق بنظم البث الرقمى ومنظومة الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية.

ويعقد المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك به من 3 إلى 4 آلاف شخص، من الخبراء والمسئولين الحكوميين الذي يمثلون دول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية ومنظمة دولية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عمرو بدوي، إن المؤتمر يستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة وفقا للموضوعات المطروحة لأجندة المؤتمر التي سيتم مناقشتها مع المجموعات مثل العربية و الأوربية و الأمريكية و الآسيوية للخروج لإقرار اتفاقية دولية يتم تسميتها باسم وثيقة شرم الشيخ 2019.

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وأضاف أن هذه الوثيقة ستتضمن تحديد الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس لكل دول العالم و الترددات وخدمات الاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية.

وأضاف بدوي أن استضافة مصر لمؤتمر عالمي بهذ الحجم له أهمية كبيرة و يعطي صورة إيجابية لمدينة شرم الشيخ، ويثبت أقدامها بأن تكون مدينة عالمية بتنظيم المؤتمرات.