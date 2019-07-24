البنك المركزي: صندوق النقد سيصرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صوت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر. كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج إصلاح في 2016. وشملت إجراءات الاتفاق خفضا حادا لقيمة الجنيه وتقليصا عميقا لدعم الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة.

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