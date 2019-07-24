شراكة بين سوفت بنك و«ون ويب» لتغطية الأرض بخدمات الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دخلت إحدى شركات الاتصالات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية في شراكة تجارية مع شركة «ون ويب» الأمريكية للأقمار الصناعية، لتوفير الانترنت في كل مكان بالكرة الأرضية.

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ووفق صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، تسعى شركة «ون ويب» إلى إطلاق كوكبة من 650 قمرا صناعيا بمعدل 30 قمرا صناعيا شهريا، وذلك ضمن مخططات الشركة لتقديم خدمات الانترنت في كل مكان على الكرة الأرضية، كما ستساعد سوفت بنك في توسيع «ون ويب» مشاريعها تعزيزا للعمل المشترك بينهما.

واستثمرت مجموعة سوفت بنك نحو مليار دولار في شركة «ون ويب» عام 2016، وأصبح هناك ممولون إضافيون مع مجموعة سوفت بنك عندما زادت شركة «ون ويب» مبالغ إضافية قيمتها 1.250 مليار دولار من قبل شركة كوالكوم الأمريكية وحكومة روندا في مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «ون ويب» نجحت في إطلاق أول 6 أقمار صناعية في فبراير 2019، كما تخطط لإطلاق أكثر من 30 قمرا صناعيا شهريا ابتداء من نهاية العام الحالي. ومن المخطط أن تقدم «ون ويب» خدماتها التجارية عام 2021.