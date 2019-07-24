العقاري يوفر 20 خدمة الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ صندوق التنمية العقارية تركيب 25 جهازا للخدمة الذاتية في عدد من فروعه على مستوى المملكة، بهدف تمكين المواطنين من إجراء وتنفيذ جملة من الخدمات والاستعلام الكترونيا على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمي بسهولة ودون الحاجة إلى مساعدة موظفي الصندوق.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي إن الإدارة العامة لتقنية المعلومات باشرت العمل على تركيب 25 جهازا في عدد من الفروع، إذ تأتي هذه الخطوة من منطلق استراتيجية الصندوق، والتي تتمثل في إثراء تجربة المواطن، وحرصا على رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، عبر تقديم أفضل الخدمات الالكترونية للمواطنين عند تنفيذ إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم خارج أوقات الدوام، وعلى مدار اليوم الكترونيا دون الاستعانة بالموظفين في فروع الصندوق على مستوى المملكة.

وأضاف العصيمي أن هذه الأجهزة صممت لتنفيذ أكثر من 20 خدمة الكترونية تسهل وتلبي احتياجات المواطنين للحصول على السكن في أسرع وقت ممكن.

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وأوضح العصيمي أن أجهزة الخدمة الذاتية ستمكن المواطن المستفيد من إجراء عدد من الخدمات، منها تحديث ملف المستفيد، والاستعلام عن القرض العقاري المدعوم، وطلب صرف الدفعات، وخدمات السداد، والاستعلام عن أحقية فك الرهن، والتنازل، والبدء في إجراءات المبايعات، ومعلومات عن حالات التعريف وعن الكفيل والمكفول.

وذكر أن من الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمات الذاتية معرفة العقود المتعلقة بالمستفيد وحالاتها، وكذلك معرفة الإجراءات من قبل جهات التمويل، بالإضافة إلى خدمة اعرف دورك وخدمات أخرى، تسهل على المواطن الجهد وتوفر الوقت، ويستطيع استخدامها في أي وقت دون الحاجة إلى الاستعانة بالموظف أو الانتظار لحين بدء أوقات الدوام الرسمية.

وبين أن المواطن يستطيع من خلال هذه الأجهزة وعبر الموقع الالكتروني للصندوق الاستفادة أيضا من 30 خدمة الكترونيا، موضحا أن التسارع في تقديم الخدمات الالكترونية يأتي بعد النجاح الذي حققه الصندوق خلال العام الحالي، وحصوله على الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققا تقدما كبيرا في الخدمات الالكترونية التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي أطلقه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» للربع الأول لعام 2019، إضافة إلى التحول الرقمي الذي يشهده «الصندوق العقاري» في جميع خدماته، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وتاتي أجهزة الخدمات الذاتية في إطار سعي الصندوق لتطوير العمل وإيجاد نموذج عمل حكومي فريد من نوعه في تقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين، وذلك لتسهيل الإجراءات التمويلية للمستفيدين ورفع مستوى التعاملات وتحويلها إلى الكترونية بما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية التي تبناها الصندوق العقاري، والتي تهدف لتوفير خدمات ابتكارية شاملة لكل المواطنين المستفيدين، تدعم التوجهات والمبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق.

أجهزة الخدمة الذاتية

25 جهازا

موزعة على الفروع

تعمل على مدار الساعة

تتيح 20 خدمة