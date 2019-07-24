780 مواطنا ومواطنة يتدربون على برامج سياحية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استفاد 780 مواطنا ومواطنة من 3 برامج سياحية نفذها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل»، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في محافظة جدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتنفذ الهيئة هذه البرامج مشاركة منها في تفعيل مبادرة «طموح» التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بهدف مد الجسور بين الكوادر الوطنية وسوق العمل، عن طريق تدريب الشباب وتوعيتهم وتزويدهم بمجموعة من المهارات الأساسية بما يؤهلهم للعمل في قطاعات السياحة والضيافة.

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وأوضح مدير المركز ناصر النشمي أن تلك البرامج تهدف إلى التعريف بمستقبل السياحة في المملكة، وأهم المشاريع السياحية الحكومية والخاصة، وشملت 3 مسارات، لافتا إلى أن الهيئة تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه عمل المواطنين والمواطنات في منشآت قطاع السياحة والضيافة، ومن أهمها عدم وعي راغبي العمل بالفرص المهنية المتوفرة في مجال السياحة والضيافة، الأمر الذي يدعو إلى التعريف بفرص العمل في القطاع السياحي، وطرق التقديم عليها، والتعرف على مفهوم العمل ومجالاته، إضافة إلى التعرف على مزايا العمل في القطاع السياحي.

وأضاف أن جودة الخدمات المقدمة في قطاعات السياحة والضيافة تشكل عنصرا مهما في رفع مستوى منظومة الجودة الشاملة للقطاع، و»لذا حرصنا على أن يتعرف العاملون في منشآت السياحة والضيافة على مفهوم الجودة، وأبعاد جودة الخدمة الفندقية، ومفهوم ثقافة الجودة وأهميتها، كما ضمنا هذا البرنامج المفاهيم الحديثة للجودة في المنظمات الفندقية، مع عرض عدد من النماذج العالمية المتميزة للمقارنة».

وحول مسار إثراء تجربة الزائر أفاد النشمي بأن البرنامج يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزائر وفقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يستند البرنامج على منهجية التأثير وسهولة التنفيذ، وصولا إلى خلق لغة مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائر من قبل القطاعات الحكومية والخاصة كافة.

المتدربون على البرامج:

415 مواطنا

365 مواطنة