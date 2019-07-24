التزام 92% من منافذ بيع الإطارات والبطاريات بأنظمة حماية المستهلك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار للرقابة على منافذ بيع منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات، عن التزام 92% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك (نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية).

وأشارت الوزارة في بيان أمس، إلى تنفيذ الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية جولات تفتيشية على الأسواق للرقابة على منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات، شملت 3,117 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام هذه المنشآت بالأنظمة.

وأظهرت نتائج الجولات التزام 2875 منشأة بالأنظمة تشكل 92% من إجمالي المنشآت الخاضعة للتفتيش، فيما بلغ إجمالي المنشآت غير الملتزمة 242 منشأة تجارية تشكل 8%، تم تحرير مخالفات فورية بحقها واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.

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وتضمنت المخالفات عدم وجود بطاقة السعر، إلى جانب مخالفات عرض أو بيع منتجات (الإطارات المستعملة وزيوت محركات السيارات وفلاتر زيوت السيارات والبطاريات) منتهية الصلاحية، واختلاف البيانات التجارية، والامتناع عن إعطاء فاتورة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت.

جولات رقابية

شملت 3,117 منشأة

النشاط: منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات

التزام 2875 منشأة بالأنظمة

عدم التزام 242منشأة بالأنظمة