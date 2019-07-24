«هدف» يعرض ممكنات توطين المحاماة ويبحث حلولا للتحديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرض صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في ورشة عمل بالرياض، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحامين، البرامج والممكِنات لتوطين قطاع المحاماة، بحضور عدد من المحامين وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

وأوضح مدير إدارة دعم التوظيف في «هدف» عبدالمجيد البريك، أن الورشة التي تأتي ضمن اتفاقية توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية الموقعة بين الجهات الثلاث في أبريل الماضي، تهدف إلى إطلاع المنشآت العاملة في القطاع على برامج ومبادرات الصندوق التي يمكن الاستفادة منها في توطين القطاع ورفع نسبة توظيف السعوديين والسعوديات فيه، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه توطين القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

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وقدم البريك عرضا حول أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وإمكانية الاستفادة من تلك البرامج في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

واستعرض جملة من برامج دعم التوظيف، كبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يهدف إلى دعم توظيف الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وبرنامجي دعم أجر أيام غسيل الكلى، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة «توافق».

وأطلع الحضور على برامج دعم التدريب، ومنها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في مجالات مهنية عدة يطلبها سوق العمل، وكذلك برنامجي التدريب الالكتروني «دروب» والتدريب على رأس العمل «تمهير»، بالإضافة إلى برامج دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص واستقرارها الوظيفي من خلال برنامجي دعم حضانة أطفال المرأة العاملة «قرة»، ودعم نقل المرأة العاملة «وصول».

وشهدت الورشة تفاعلا من المشاركين فيها، وطرح لعدد من الأفكار والاستفسارات حول الاستفادة من برامج وخدمات الصندوق في توطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات فيه، حيث أكد البريك أنه ستتم الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة من أجل المساهمة في توطين القطاع ومعالجة تحديات توطينه.