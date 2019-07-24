347.5 مليونا لتمويل عقود مشاريع مائية في 4 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أربعة عقود لتنفيذ مشاريع مائية بتكلفة إجمالية بلغت 347.5 مليون ريال، في أربع مناطق.

وأوضحت الوزارة أن المشاريع تتضمن مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة الأحساء تبلغ تكلفته الإجمالية 244.72 مليون ريال، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي الخام وفصل الملوثات والمخلفات عن المياه، لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ على الثروة المائية.

كما تتضمن مشروع «إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة بريدة»، تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 69.72 مليون ريال، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، للحفاظ على الثروة المائية بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية.

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ومشروع «تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط» تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18.46 مليون ريال، ويهدف إلى إنشاء خطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة أحياء متفرقة من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير.

إضافة إلى عقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء بلغت تكلفته الإجمالية نحو 14.58 مليون ريال، ويهدف إلى إنشاء خزانات وخطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة قرى محافظة ضباء في منطقة تبوك.

مشاريع مائية

توقيع 4 عقود

التكلفة : 347,501,509 ريالات

المشاريع: