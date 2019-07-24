شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إيدج القابضة المالكة لمشروع أويا الأكثر إلتزامًا فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما قمنا بزيارة العاصمة الإدارية فى منطقة R7 لمعرفة أخر التطورات ومراحل البناء قد لاحظنا التواجد الفعلى شركة إيدج القابضة المالكة لمشروع أويا العاصمة الإدارية بنزولها فى الموقع والسرعة فى البدء فى الأعمال الإنشائية والخرسانية، ولذا توجهنا إلى شركة إيدج وأجرينا حوار صحفى مع المهندس محمد العاصى، الرئيس التنفيذى، وكريم مأمون، رئيس القطاع التجارى، وعمرو حسن رئيس قطاع المبيعات.

وقال المهندس محمد العاصى، الرئيس التنفيذى، إن شركة إيدج القابضة شعارها "المصداقية والإلتزام"، وقد قامت شركة إيدج برصد 250 مليون جنيه للأعمال الإنشائية فى الموقع، لأن طرق السداد المعروضة فى السوق المصرى للعملاء لا تتناسب تمامًا مع الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع وتسليمه فى الموعد المحدد، متابعًا: "اسم الشركة بيفرق للعميل، وشركة إيدج من الكيانات السعودية المصرية المتميزة فى العاصمة الإدارية وهذا يحقق للعميل الإطمئنان على قوة الشركة المالية وقدرتها على تسليم الوحدات فى الموعد المحدد والإستمتاع بالخدمات المتاحة داخل الكمبوند.

فيما أوضح كريم مأمون، رئيس القطاع التجارى، أن الشركة طرحت البيع فى المشروع شهر مايو 2018 وقد قمنا بتحقيق مبيعات تعاقدية تتعدى المليار ونصف وتم دفع القسط الثانى للأرض بقيمة 120 مليون جنية لجهاز العاصمة الإدارية، وبذلك قد تم دفع 50% من ثمن الأرض تقريباً وقد بدأنا فى الإنشاءات بالموقع وصب الخرسانات لتسليم 39 عمارة سكنية شاملة الخدمات من حمامات سباحة وبحيرات ومساحات خضراء وتشطيبات الواجهة الخارجية للتسليم فى الموعد المحدد للعملاء.

Advertisements

بينما أشار عمرو حسن، رئيس قطاع المبيعات، أن مساحة كمبوند أويا العاصمة الإدارية 30 فدانًا ومساحات الوحدات تبدأ من 125 متر والتسهيلات تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد، كما يوجد أيضاً نموذج حديث من الفيلات (سكاى فيلا) التى تتميز بحمام سباحة خاص وحديقة بالروف وأعلى خصوصية وإطلالة رائعة من كل الاتجاهات وأيضاً يوجد داخل الكمبوند نادى صحى وجيم وحمامات سباحة وبحيرات ومول يضم أكبر المحلات والمطاعم ذات الماركات العالمية وسوق الذهب ومجمع السينمات والهايبر ماركت.

مشروع أويا العاصمة الإدارية كمبوند متكامل الخدمات وأقل كثافة سكانية فى مساحة 30 فدان فقط أمام الميجا مول وقاعة المؤتمرات.