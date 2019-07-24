شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تسجل أعلى مستوى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصة دبى لتسجل أعلى مستوى لها فى عام 2019 ما يعادل 7 أشهر أى منذ أغسطس 2018.

كما ارتفعت بورصة الكويت للمرة الأولى هذا الأسبوع، وسط تحسن نسبى بالتداول، فيما واصلت بورصة السعودية خسائره للجلسة الخامسة على التوالى، ويهبط لأقل مستوياته فى نحو شهر، وواصلت البحرين تراجعها للجلسة الرابعة على التوالى.



بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.82% رابحاً 23.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2855.74 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.82% رابحاً 23.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2855.74 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 299.6 مليون سهم محققة ما قيمته 383.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4509 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 19 سهماً، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 9 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 10.38%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 7.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 9.58%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.83%، وتصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً بقيمة 58.3 مليون درهم.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 23.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 22.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6662.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% رابحاً 24.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.73 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 109.3 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون دينار كويتى عبر 5808 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاعى المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.16%.

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وجاء سهم "رمال الكويت العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.23%، تلاه شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10.83%، ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.56% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 10%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 5.72%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسراً 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8785.74 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسراً 21.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3796.90 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسراً 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8785.74 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسراً 21.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3796.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 89.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 96 شركة.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.92%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.05%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، فقطاع البنوك بنسبة 0.31%,

وجاء سهم "أسمنت أم القرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.36%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 3.69%، ثم الراجحى ريت بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.90% ثم المصافى بنسبة 6.17%، ثم رعاية بنسبة 4.23%.