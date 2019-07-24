شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-7-2019.

إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى آسيك للتعدين-اسكوم، العامة للصوامع والتخزين، الألومنيوم العربية، أوراسكوم كونتستراكشون بى ال سى، ابن سينا فارما، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تخسر 432 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، فى أول جلسة بعد عطلة ثورة 23 يوليو، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 432 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 728.053 مليار جنيه. البورصة تخسر 432 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، فى أول جلسة بعد عطلة ثورة 23 يوليو، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 432 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 728.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.9 مليون ورقة مالية بقيمة 575.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.8 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.41%، والعرب على 10.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.91%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 63 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 17.1 مليون جنيه، 54.3 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16962 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 39.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 7.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%

- أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بسعر إغلاق 88.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%

Advertisements

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 9.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.16%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 0.538 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 21.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.215 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.02%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%