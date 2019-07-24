شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 13 فرصة تصديرية جديدة لدول أوروبية وآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت جهود مكاتب التمثل التجاري المصري في الخارج على مدار الأسبوع المنصرم عن توفير 13 فرصة تصديرية في قطاعات تصديرية مختلفة أبرزها الصناعات الكيماوية، والمفروشات المنزلية والخضر والفاكهة والبذور، وذلك بواقع 4 فرص تصديرية إلى إيطاليا، و3 فرص تصديرية إلى الصين، وفرصتان تصديريتان إلى المانيا، وفرصة تصديرية إلى كل من إسبانيا، واثيوبيا، ونيجيريا، والاردن.

وفي القارة الأوروبية، استطاع المكتب التجاري في ميلانو توفير أربعة فرص تصديرية بعد الاتفاق مع عدد من كبرى الشركات الايطالية المستوردة لليوريا والصودا الكاوية، وكذلك مع الشركات المستوردة لبذور الفلفل والباذنجان والبصل، على استيراد كميات من هذه المنتجات تتراوح بين 13 - 50 ألف طن سنوياً، هذا وتنظر الشركات الإيطالية الحصول على عروض التصدير المقدمة من الشركات المصرية وفقا لمواصفات الجودة وشروط التسليم الواردة بالفرص التصديرية المتوفرة والخاصة بكل سلعة على حدا.

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كما تمكن مكتب التمثيل التجاري في برلين من توفير فرصة لتصدير عصائر الفواكه، وفرصة أخرى لتصدير المفروشات المنزلية، فيما تم الاتفاق مع الشركات المستوردة في المانيا على زيادة معدل وارداتها من مصر من هذه السلع في ضوء ما يرد إليها من عروض سعرية تنافسية تتفق مع معايير الجودة المعمول بها في سوق الاتحاد الأوروبي عامة وألمانيا خاصة، كما نجح مكتب التمثيل التجاري في مدريد في توفير فرصة لتصدير بودرة صدف لصناعة الزراير من المواد الخام الطبيعية.

وفي الصين نجحت اتصالات المكتب التجاري في بكين في توفير 3 فرص تصديرية في قطاع المفروشات المنزلية والفوط، وكذلك في قطاع الخضر والفاكهة خاصة من العنب والبرتقال والكركديه.