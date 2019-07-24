شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسراً 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8785.74 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسراً 21.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3796.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 89.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 96 شركة.

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وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.92%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.05%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، فقطاع البنوك بنسبة 0.31%,

وجاء سهم "أسمنت أم القرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.36%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 3.69%، ثم الراجحى ريت بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.90% ثم المصافى بنسبة 6.17%، ثم رعاية بنسبة 4.23%.