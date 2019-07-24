شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 11 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة بمقدار 10.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 4.4 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمائتي ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 600 الف برميل.

واقتربت هذه البيانات مما أعلنه معهد البترول الأمريكي امس بانخفاض مخزونات النفط بـ11 مليون برميل.

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