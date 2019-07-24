شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء وول ستريت في بداية تعاملات اليوم مع استمرار صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني، وذلك بالإضافة إلى ترقب جولة جديدة من المفاوضات التجارية.



وأعلن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين سوف يلتقون الإثنين القادم لمناقشة العلاقات التجارية.

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ووقع القطاع التكنولوجي تحت وطأة القلق في الأسواق من فرض الإدارة الأمريكية قيودا وقوعد لتنظيم الشركات الكبرى مثل "فيسبوك وآبل وجوجل.



وصدرت مؤخرا نتائج اعمال "سناب شات" و"بوينج" بالإضافة إلى ترقب نتائج الفابت و"فيسبوك" و"امازون".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 93 نقطة) إلى 27258 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 8258 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلىل 3006 نقاط.