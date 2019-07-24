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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع عقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم وسط انخفاض طفيف للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وفي أعقاب صدور تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية.
وكشفت الوزارة أن التغيرات المناخية سوف تتسبب في أحوال طقس متطرفة ستضر بالمحاصيل الزراعية والمزارعين في العام الجاري.
وأضاف التقرير أنه حال استمرار زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فإن إنتاج محاصيل الذرة وفول الصويا سوف يتضرران.
ومن شأن تأثير التغيرات المناخية الإضرار بجودة وكميات المحاصيل التي سيتم حصادها من الذرة الأمر الذي يعني نقص المعروض منه.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 433 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 436.7 دولار وأقل سعر عند 430 دولار.
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