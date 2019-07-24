شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى أسعار النفط الخام قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه المحدود مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد نفى طهرن إسقاط البحرية الأمريكية لطائرة إيرانية مسيرة ،والتراجع محدودا بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاضا كبير فى مخزونات الخام التجارية ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:49 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.97$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.20$، بعدما سجل أعلى مستوي 57.24$ ،وأدنى مستوي 56.80$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

نفي الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء قيام القوات البحرية الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة فى مضيق هرمز ،ردا على تأكيد واشنطن أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية اتخذت إجراءات دفاعية ضد طائرة إيرانية ثانية بدون طيار الأسبوع الماضي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 11 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،بأكبر انخفاض أسبوعي منذ كانون الثاني/يناير 2018 ، لتتجاوز توقعات الخبراء بحوالي 4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 448.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 22 آذار/مارس الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 4.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بنحو 300ألف برميل يوميا ،بأكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ،بسبب توقف الإنتاج فى خليج المكسيك لتفادي الإعصار "باري" ،وبلغ إجمالي الإنتاج 12 مليون برميل يوميا ،والمتوقع الارتفاع مجددا قرب مستوياته القياسية عند 12.4 مليون برميل.