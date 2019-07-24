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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع بصدد التخلي عن 200$ والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد التخلي عن حاجز 200$ مرة أخرى ، فى ظل موجة الهبوط التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الحالية.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 206.55$ بانخفاض قدره 5.44$ بنسبة 2.6%،حيث سعر الافتتاح عند 211.99$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 211.99$ ،وأدنى سعر عند 200.59$ الأدنى فى أسبوع.
انخفضت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم "الايثريوم" يوم الثلاثاء بنسبة 2.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 13 مليار$ إلى إجمالي 264 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
والايثريوم فى طريقه للتخلي عن حاجز 200$ مرة أخرى ، فى ظل موجة الهبوط التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الحالية ، وتعاذ تلك المخاوف إلى تجدد مخاوف احتمالات حظر تبادل العملات المشفرة عالميا.
تجددت تلك المخاوف ،بعد هجوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير على صناعة التشفير ، وسعي دولة الهند لحظر تبادل العملة المشفرة ، بالتزامن مع استمرار الانتقادات الواسعة من المنظمون والسياسيون فى معظم أنحاء العالم تجاه عملة فيسبوك "ليبرا".
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